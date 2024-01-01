UpOnly geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

UpOnly, sektörün ilk kazan-kazan veri dizinini oluşturuyor. Platform, oynayarak kazanılan oyunlar hakkında kapsamlı veriler toplayacak ve kendisini blok zinciri oyuncuları için başvurulacak kaynak olarak belirleyecektir. UpOnly veri dizini, merkezi bir veri tabanı mimarisi tarafından desteklenecek ve listelenen blok zinciri oyunlarından gerçek zamanlı verileri almak için TheGraph gibi sorgu çözümlerini kullanacaktır.