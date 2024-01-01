UpOnly | UPO Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
UpOnly Hızlı Proje Tanıtımı
UpOnly, sektörün ilk kazan-kazan veri dizinini oluşturuyor. Platform, oynayarak kazanılan oyunlar hakkında kapsamlı veriler toplayacak ve kendisini blok zinciri oyuncuları için başvurulacak kaynak olarak belirleyecektir. UpOnly veri dizini, merkezi bir veri tabanı mimarisi tarafından desteklenecek ve listelenen blok zinciri oyunlarından gerçek zamanlı verileri almak için TheGraph gibi sorgu çözümlerini kullanacaktır.UpOnly geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
UPO Token MEXC'de
MEXC Borsası, UpOnly (UPO) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de UPO
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Tokenin İngilizce adıUPO
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıUPO
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz160,000,000