UPFI | UPFI Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
UPFI Hızlı Proje Tanıtımı
Uplink Finance ($UPFI), BTC ekosistemi içinde Maker DAO olarak konumlandırılan ilk merkeziyetsiz BTC stablecoin protokolüdür.UPFI geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
UPFI Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıUPFI
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıUPFI
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000