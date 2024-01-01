UPCX geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

UPCX, UPC'nin UPCX'in yerel tokeni olduğu, işlemlerin gerçekleştirilmesi ve güvenliğin sağlanması da dahil olmak üzere birçok amaç için kullanıldığı süper uygulama özellikli açık kaynaklı bir ödeme sistemidir.