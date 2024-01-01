UPCX | UPC Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
UPCX Hızlı Proje Tanıtımı
UPCX, UPC'nin UPCX'in yerel tokeni olduğu, işlemlerin gerçekleştirilmesi ve güvenliğin sağlanması da dahil olmak üzere birçok amaç için kullanıldığı süper uygulama özellikli açık kaynaklı bir ödeme sistemidir.UPCX geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
UPC Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıUPC
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıUPC
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz780,000,000