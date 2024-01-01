Unipoly Coin | UNP Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Unipoly Coin Hızlı Proje Tanıtımı
UniPolyCoin, RaidField 2 ile oyun deneyiminizi dönüştürüyor! Heyecan verici çok oyunculu arenada savaşın ve zaferinizi garantileyin. Tamamlanan her görev sadece takımınız için bir galibiyet anlamına gelmez, aynı zamanda şampiyonların kripto para birimi olan UniPolyCoin kazanmak anlamına da gelir! UniPolyCoin'lerinizi popüler borsalardaki cüzdanınıza kolayca aktarın ve zorlu zaferlerinizin avantajlarından yararlanın. Bu sadece bir oyun değil, bir fırsat. RaidField 2 ile oynayın, kazanın, kazandırın.Unipoly Coin geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıUNP
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıUNP
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000