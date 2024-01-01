UNM | UNM Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
UNM Hızlı Proje Tanıtımı
U:NIUM utilizes blockchain technology to give digital assets a separate and unique recognition value, unlike existing virtual assets, and utilizes NFT, which is characterized by non-interchangeability based on influencers and artists. U:NIUM aims to provide an ecosystem where influencers and their fans can exchange and communicate by providing an NFT platform that can trade with various content.UNM geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
UNM Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıUNM
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıUNM
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000