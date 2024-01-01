UNIX | UNIX Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
UNIX Hızlı Proje Tanıtımı
Kripto para alım satım standartlarını yeniden tanımlayan UNIX platformuna hoş geldiniz.UNIX geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
UNIX Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıUNIX
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıUNIX
Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı--
Maksimum Arz100,043,000,000