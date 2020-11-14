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Unifi Protokolü, yeni nesil DeFi gelişimi için yapı taşları sağlayan, gözetim altında olmayan, birlikte çalışabilir, merkeziyetsiz ve çok zincirli akıllı sözleşmelerden oluşan bir gruptur. Unifi, Ethereum tabanlı DeFi ürünlerinin mevcut ekonomisini diğer blok zincirlerinde büyüyen DeFi pazarlarına bağlamak için bir köprü sağlar.