Unifi Protocol DAO | UNFI Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Unifi Protocol DAO Hızlı Proje Tanıtımı
Unifi Protokolü, yeni nesil DeFi gelişimi için yapı taşları sağlayan, gözetim altında olmayan, birlikte çalışabilir, merkeziyetsiz ve çok zincirli akıllı sözleşmelerden oluşan bir gruptur. Unifi, Ethereum tabanlı DeFi ürünlerinin mevcut ekonomisini diğer blok zincirlerinde büyüyen DeFi pazarlarına bağlamak için bir köprü sağlar.Unifi Protocol DAO geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıUNFI
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıUNFI
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi2020-11-14
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz10,000,000