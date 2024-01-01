Umbrella Network | UMB Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Umbrella Network Hızlı Proje Tanıtımı
Umbrella Network, DeFi ve blok zinciri toplulukları için topluluktan bağımsız, ölçeklenebilir ve uygun maliyetli bir oracle'dır.Umbrella Network geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
UMB Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıUMB
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıUMB
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz447,532,308