Umbrella Network geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Umbrella Network, DeFi ve blok zinciri toplulukları için topluluktan bağımsız, ölçeklenebilir ve uygun maliyetli bir oracle'dır.