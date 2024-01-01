Universal Market Access | UMA Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Universal Market Access Hızlı Proje Tanıtımı
Universal Market Access (UMA) is a protocol for the development, issuance, and settlement of derivatives for any underlying asset built on the Ethereum blockchain. A user can generate and create smart-contract governed meta-tokens based off of a derivative, and then take a position long or short of that asset without needing to hold the underlying asset.Universal Market Access geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıUMA
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıUMA
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz101,172,570