ULTRON | ULX Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
ULTRON Hızlı Proje Tanıtımı
Ultron, aynı zamanda işlem hızı, güvenlik ve önemli ölçüde ölçeklenebilirlik sağlayarak Blockchain Trilemma'yı başarılı bir şekilde çözmeyi başaran bir blok zincirdir. Ayrıca, blok zincir teknolojisi, lidersiz bir Proof-of-Stake (POS) protokolünden ve eşzamansız Byzantine Fault Tolerant mutabakat mekanizmasından yararlanır.ULTRON geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
ULX Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıULX
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıULX
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz50,000,000,000