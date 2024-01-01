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Ultron, aynı zamanda işlem hızı, güvenlik ve önemli ölçüde ölçeklenebilirlik sağlayarak Blockchain Trilemma'yı başarılı bir şekilde çözmeyi başaran bir blok zincirdir. Ayrıca, blok zincir teknolojisi, lidersiz bir Proof-of-Stake (POS) protokolünden ve eşzamansız Byzantine Fault Tolerant mutabakat mekanizmasından yararlanır.