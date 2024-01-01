ULTIMA | ULTIMA Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
ULTIMA Hızlı Proje Tanıtımı
ULTIMA, ULTIMA tokenine odaklanan güçlü bir kripto para ekosistemidir. Ekosistemimiz, modern kripto cüzdanları, benzersiz bir kripto banka kartı, bir kitle fonlama platformu, kendi pazarı ve çok daha fazla bir dizi yenilikçi ürünü bir araya getirmektedir. Ürünlerimizin birçoğu kripto pazarında benzersiz niteliktedir.ULTIMA geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıULTIMA
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıULTIMA
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz20,000