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ULTIMA, ULTIMA tokenine odaklanan güçlü bir kripto para ekosistemidir. Ekosistemimiz, modern kripto cüzdanları, benzersiz bir kripto banka kartı, bir kitle fonlama platformu, kendi pazarı ve çok daha fazla bir dizi yenilikçi ürünü bir araya getirmektedir. Ürünlerimizin birçoğu kripto pazarında benzersiz niteliktedir.