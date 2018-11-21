UGAS | UGAS Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
UGAS Hızlı Proje Tanıtımı
Ultrain, yeni nesil blockchain kamu zincirinin araştırma ve geliştirilmesine adanmış bir teknoloji şirketidir. Ultrain, kriptografideki yenilikçi atılımlar yoluyla geleneksel blok zinciri kamu zincirlerini rahatsız eden performans sorunlarını tamamen çözmüştür; bu, performans ve işlem doğrulama hızı açısından geleneksel blok zinciri genel zincirlerine göre büyük bir gelişmedir.UGAS geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
UGAS Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıUGAS
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince Adı超腦鏈
Para Yatırma DurumuPara yatırılamaz
Arz Tarihi2018-11-21
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz500,000,000