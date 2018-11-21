UGAS geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Ultrain, yeni nesil blockchain kamu zincirinin araştırma ve geliştirilmesine adanmış bir teknoloji şirketidir. Ultrain, kriptografideki yenilikçi atılımlar yoluyla geleneksel blok zinciri kamu zincirlerini rahatsız eden performans sorunlarını tamamen çözmüştür; bu, performans ve işlem doğrulama hızı açısından geleneksel blok zinciri genel zincirlerine göre büyük bir gelişmedir.