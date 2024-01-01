UniLend | UFT Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
UniLend Hızlı Proje Tanıtımı
UniLend, spot alım satım hizmetlerini ve para piyasalarını akıllı sözleşmeler aracılığıyla borç verme ve borç alma hizmetleriyle birleştiren ve izne tabi olmayan merkeziyetsiz bir DeFi protokolüdür. Para piyasalarında, faiz oranları ve teminatlandırma oranı arz, talep ve diğer piyasa güçlerine dayanır ve borçlanma limitleri ticaret çiftlerindeki likiditeye göre belirlenir.UniLend geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
UFT Token MEXC'de
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200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıUFT
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıUFT
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000