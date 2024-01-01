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UniLend, spot alım satım hizmetlerini ve para piyasalarını akıllı sözleşmeler aracılığıyla borç verme ve borç alma hizmetleriyle birleştiren ve izne tabi olmayan merkeziyetsiz bir DeFi protokolüdür. Para piyasalarında, faiz oranları ve teminatlandırma oranı arz, talep ve diğer piyasa güçlerine dayanır ve borçlanma limitleri ticaret çiftlerindeki likiditeye göre belirlenir.