UBXS Token | UBXS Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
UBXS Token Hızlı Proje Tanıtımı
UBXS Token has entered the real world. The aim of the project is to bring together the physical world and the virtual world (metaverse) by combining the real estate sector with a market volume of 100 trillion dollars with blockchain, web 3.0., metaverse, tokenomics and NFT technologies.UBXS Token geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
UBXS Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıUBXS
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıUBXS
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000