Ubix.Network geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

UBIX.Network, çeşitli fikir birliği türlerindeki blok zincirlerini tek bir P2P ağına entegre etmek için tasarlanmış bir DAG/blok zinciri hibrit protokülüdür.