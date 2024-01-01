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UBU | UBU Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası

UBU Hızlı Proje Tanıtımı

Afrika'nın ilk Metaverse'i olan Africarare, bir milyardan fazla insana hizmet etmek ve engelleri aşmak için cesur bir vizyona sahip, yapay zeka destekli karma gerçekliğin geleceğidir. Afrika'ya ve dünya çapındaki topluluklara odaklanan Africarare, bireyleri, markaları ve toplulukları potansiyellerini ortaya çıkarmaları için güçlendiren kapsayıcı bir platform oluşturmayı amaçlamaktadır. Africarare, yapay zeka ve karma gerçeklik teknolojilerini bir araya getirerek coğrafi sınırları aşan sürükleyici ve etkileşimli bir deneyim sunuyor. Platform, kullanıcıların dinamik bir dijital ortamda bağlantı kurmalarını, iş birliği yapmalarını ve yeni olasılıkları keşfetmelerini sağlar.
UBU geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

UBU Token MEXC'de

MEXC Borsası, UBU (UBU) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de UBU alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak UBU satın almak veya MEXC UBU ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıUBU
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıUBU
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000
UBU Fiyat HesaplayıcıUBU Satın Alma

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