UBDN | UBDN Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
UBDN Hızlı Proje Tanıtımı
DeTrust miras platformu, kendi kripto varlıklarınızı yönetmek için kendi miras ve fon yönetimi betiklerinizi oluşturmanıza yardımcı olan, kripto varlıklarınızı ve kazançlarınızı korumak için bir platformdur.UBDN geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
UBDN Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıUBDN
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıUBDN
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz5,231,732.05