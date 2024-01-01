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UBDN | UBDN Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası

UBDN Hızlı Proje Tanıtımı

DeTrust miras platformu, kendi kripto varlıklarınızı yönetmek için kendi miras ve fon yönetimi betiklerinizi oluşturmanıza yardımcı olan, kripto varlıklarınızı ve kazançlarınızı korumak için bir platformdur.
UBDN geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

UBDN Token MEXC'de

MEXC Borsası, UBDN (UBDN) — satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de UBDN alım satımı yapın ve süper düşük spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak UBDN satın almak veya MEXC UBDN ve diğer kripto piyasalar ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için UBDN tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen UBDN vadeli işlem alım satımı yapın! %0,00 piyasa yapıcı işlem ücreti ve %0,02 piyasa alıcı işlem ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde 200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıUBDN
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıUBDN
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz5,231,732.05
UBDN Fiyat HesaplayıcıUBDN Satın Alma

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