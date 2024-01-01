Unidef geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Unidef'in benzersiz organizasyon yapısı, topluluğunu ön plana çıkarıyor. Kuruluş içinde işbirliğini ve entegrasyonu destekleyen birbirine bağlı küresel ağlar (Unidef Decemount, Unidef Way ve Unidef iLabs) halinde organize edilmiştir. Temelde, Unidef Global Services, kuruluşun operasyonlarını hizmetleri daha büyük bir ölçekte sunmaya yönlendirecektir.