Unidef | U Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Unidef Hızlı Proje Tanıtımı
Unidef'in benzersiz organizasyon yapısı, topluluğunu ön plana çıkarıyor. Kuruluş içinde işbirliğini ve entegrasyonu destekleyen birbirine bağlı küresel ağlar (Unidef Decemount, Unidef Way ve Unidef iLabs) halinde organize edilmiştir. Temelde, Unidef Global Services, kuruluşun operasyonlarını hizmetleri daha büyük bir ölçekte sunmaya yönlendirecektir.Unidef geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
U Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıU
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıU
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz990,000,000,000