TYT | TYT Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
TYT Hızlı Proje Tanıtımı
Bounty Temple, Orasis platformunda piyasaya sürülecek 100 P2E-Evolution oyunundan ilkidir, oyun ayrıca herkesin fazla çaba harcamadan oyunun tadını çıkarabileceği rahat bir konsept kullanacaktır. Bu oyunda kullanılan model aynı zamanda mevcut P2E modellerindeki sürdürülebilirlik sorunlarını da çözecektir, proje ekibi token stabilitesini sağlayacak benzersiz bir tescilli yapay zeka algoritması geliştirmiştir, ayrıca ürünleri ayı piyasasına dayanacak şekilde tasarlanmıştır.TYT geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıTYT
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıTYT
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz48,000,000