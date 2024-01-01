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Bounty Temple, Orasis platformunda piyasaya sürülecek 100 P2E-Evolution oyunundan ilkidir, oyun ayrıca herkesin fazla çaba harcamadan oyunun tadını çıkarabileceği rahat bir konsept kullanacaktır. Bu oyunda kullanılan model aynı zamanda mevcut P2E modellerindeki sürdürülebilirlik sorunlarını da çözecektir, proje ekibi token stabilitesini sağlayacak benzersiz bir tescilli yapay zeka algoritması geliştirmiştir, ayrıca ürünleri ayı piyasasına dayanacak şekilde tasarlanmıştır.