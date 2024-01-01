TypeIt | TYPE Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
TypeIt Hızlı Proje Tanıtımı
TypeIt, kullanıcıların günlük kullanımlarında gelir elde etmelerini ve Web3'ün gelişim trendine katılmalarını sağlayan Web3 ödeme giriş yöntemidir. TypeIt, klavye kaplamalarını NFT'ler olarak sağlar ve Gamefi ve Socialfi gibi zengin senaryolar sunar. Gizlilik açısından, TypeIt tüm verileri yerel olarak şifreler ve kaydeder, böylece kullanıcı gizliliğini ve güvenliğini sağlar. Web3 ve Web2 dünyalarını birbirine bağlayan merkez olarak TypeIt, yalnızca bir girdi yöntemi değil, aynı zamanda dijital ekonomiye katılmanın yeni bir yoludur.TypeIt geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıTYPE
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıTYPE
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000