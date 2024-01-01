TX SWAP | TXT Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
TX SWAP Hızlı Proje Tanıtımı
Tx Swap, DEX Birleştiricilerinin DEX ( Merkeziyetsiz Borsa) Birleştiricisi olarak işlev gören merkeziyetsiz bir alım satım protokolüdür. BNB Zinciri üzerinde çalışır ve temel fiyat keşif mekanizması olarak toplu açık artırmaları kullanır.TX SWAP geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
TXT Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıTXT
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıTXT
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz