TX SWAP geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Tx Swap, DEX Birleştiricilerinin DEX ( Merkeziyetsiz Borsa) Birleştiricisi olarak işlev gören merkeziyetsiz bir alım satım protokolüdür. BNB Zinciri üzerinde çalışır ve temel fiyat keşif mekanizması olarak toplu açık artırmaları kullanır.