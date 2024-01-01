TXA | TXA Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
TXA Hızlı Proje Tanıtımı
Project TXA is a Decentralized Settlement Layer (DSL), a community-operated, open-source technology that enables fast, secure, non-custodial, cross-chain settlement of digital asset transactions.TXA geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
TXA Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıTXA
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıTXA
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz49,712,019