TW | TW Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
TW Hızlı Proje Tanıtımı
Winners Coin, çevrimiçi oyunları entegre etmek ve devrim yaratmak amacıyla geliştirilen öncü bir tokendir. Proje, oyunculara ve geliştiricilere oyunlarda dijital varlıkları kazanmak ve kullanmak için güvenli, verimli ve entegre bir yol sağlamak için en son blok zinciri teknolojisinden yararlanarak benzersiz bir ödül sistemi aracılığıyla oyun deneyimlerini geliştirmek ve iyileştirmek için tasarlanmış blok zinciri tabanlı bir platform sunar. Winners Coin, yüksek işlem kapasitesi, düşük işlem maliyetleri ve güçlü topluluk desteği nedeniyle seçilen Binance Smart Chain (BSC) üzerine inşa edilmiştir. Bu entegrasyon, hızlı işlemleri ve minimum ücretleri kolaylaştırarak hızla ilerleyen oyun endüstrisi için ideal bir çözüm haline getirir.TW geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıTW
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıTW
Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000