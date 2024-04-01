TUXC | TUXC Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
TUXC Hızlı Proje Tanıtımı
TUX Project, sosyal etkiyi teşvik eden ve bireyleri pozitif değişim için güçlendiren merkeziyetsiz bir ekosistem oluşturmak adına blok zincirinin şeffaflığı, güvenliği ve verimliliğinden yararlanmayı amaçlamaktadır.TUXC geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıTUXC
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince Adı--
Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı--
Maksimum Arz8,100,000,000