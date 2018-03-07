TrueUSD geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

TrueUSD, birden fazla bankacılık ortağına sahip yasal olarak korunan bir emanet hesabında teminat olarak USD ile takas edilebilen ve güvenilen, USD destekli bir sabit paradır, böylece güvenle işlem yapabilir, ödeme gönderebilir ve alabilirsiniz.