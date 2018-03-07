TrueUSD | TUSD Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
TrueUSD Hızlı Proje Tanıtımı
TrueUSD, birden fazla bankacılık ortağına sahip yasal olarak korunan bir emanet hesabında teminat olarak USD ile takas edilebilen ve güvenilen, USD destekli bir sabit paradır, böylece güvenle işlem yapabilir, ödeme gönderebilir ve alabilirsiniz.TrueUSD geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
TUSD Token MEXC'de
MEXC Borsası, TrueUSD (TUSD) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de TUSD
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Tokenin İngilizce adıTUSD
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince Adı
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi2018-03-07
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı1 USDT
Maksimum Arz253,000,000