Turtsat | TURT Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Turtsat Hızlı Proje Tanıtımı
Turtsat, Ordinals'ın Gitcoin'i olma misyonuyla, herkesin Turtsat aracılığıyla Bitcoin Ordinals ve BRC-20'yi oluşturması, bağışlaması ve üzerinde etki yaratması için bir alan sağlayan, Ordinals için topluluk odaklı açık bir platformdur. Platform, daha fazla açık kaynak geliştiricisinin ve topluluğun Ordinals'ın ekolojik gelişimine katkı sağlamasına ve avantajlarından yararlanmasına olanak sağlayan temel bir bağış protokolüne sahip olacaktır.Turtsat geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
TURT Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıTURT
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıTURT
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000