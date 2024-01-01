Turtsat geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Turtsat, Ordinals'ın Gitcoin'i olma misyonuyla, herkesin Turtsat aracılığıyla Bitcoin Ordinals ve BRC-20'yi oluşturması, bağışlaması ve üzerinde etki yaratması için bir alan sağlayan, Ordinals için topluluk odaklı açık bir platformdur. Platform, daha fazla açık kaynak geliştiricisinin ve topluluğun Ordinals'ın ekolojik gelişimine katkı sağlamasına ve avantajlarından yararlanmasına olanak sağlayan temel bir bağış protokolüne sahip olacaktır.