TUBES | TUBES Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
TUBES Hızlı Proje Tanıtımı
TUBE protokolü, İlk Yazıt zincirler arası merkeziyetsiz borsayı başlatıyor. Çapraz zincir teknolojisindeki atılımlar ve ERC20 üzerinde DEFI işlevlerinin gerçekleştirilmesiyle, platform şeffaf ve güvenli kurallarla çalışacak ve sektörün ekosistem gelişimine öncülük edecektir. Platformun teknolojik ekosistem gelişiminin ilk aşamasındaki ana işlevler arasında likidite stake etme, likidite ödülleri, merkeziyetsiz borsa, staking borç verme protokolleri ve çapraz zincir protokolleri yer almaktadır.TUBES geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
TUBES Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıTUBES
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince Adı--
Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı--
Maksimum Arz39,000,000