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TUBE protokolü, İlk Yazıt zincirler arası merkeziyetsiz borsayı başlatıyor. Çapraz zincir teknolojisindeki atılımlar ve ERC20 üzerinde DEFI işlevlerinin gerçekleştirilmesiyle, platform şeffaf ve güvenli kurallarla çalışacak ve sektörün ekosistem gelişimine öncülük edecektir. Platformun teknolojik ekosistem gelişiminin ilk aşamasındaki ana işlevler arasında likidite stake etme, likidite ödülleri, merkeziyetsiz borsa, staking borç verme protokolleri ve çapraz zincir protokolleri yer almaktadır.