TTTU geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

The Terminal'e hoş geldiniz: sürdürülebilirliği artırılmış bir topluluk projesi olmanın yanı sıra herkese açık bir Google sayfasında likidite hücreleri satın almanıza ve bir süre sonra kâr elde etmek için otomatik satış yapmanıza olanak tanıyan benzersiz bir matematiksel yapıdır.