TabTrader Token | TTT Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
TabTrader Token Hızlı Proje Tanıtımı
TTT, TabTrader DeFi toplayıcısının protokolünde/kodunda belirtilen atfedilen işlevlerin aktarılabilir bir temsilidir ve yalnızca platformda birlikte çalışabilir bir yardımcı program tokeni olarak kullanılmak üzere tasarlanmıştır.TabTrader Token geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
TTT Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıTTT
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıTTT
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000