TabTrader Token geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

TTT, TabTrader DeFi toplayıcısının protokolünde/kodunda belirtilen atfedilen işlevlerin aktarılabilir bir temsilidir ve yalnızca platformda birlikte çalışabilir bir yardımcı program tokeni olarak kullanılmak üzere tasarlanmıştır.