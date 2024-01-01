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Tradetomato, kripto finansmanınızı nasıl yönettiğinizi yeniden tanımlamak için ayarlanmış yeni nesil bir alım satım ve portföy otomasyon platformudur. Tradetomato token (TTM) tarafından desteklenen, yapay zeka ve makine öğrenimi tabanlı bir çekirdeğe sahip olan Tradetomato, yeni başlayanlardan deneyimli yatırımcılara kadar herkesin kripto portföylerini cüzdanlar, borsalar ve finansal kripto hizmetleri arasında otomatikleştirmesini sağlar.