TongTongCoin geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Tongtong Coin, çevrimiçi havale hizmetleri için kredi kartları, nakit ve banka ücretleri gibi mevcut ödeme sistemlerinin işlem ücretlerini büyük ölçüde azaltan, ödeme ve havale işlemlerini kolaylaştıran merkeziyetsiz blok zinciri kripto para birimidir.