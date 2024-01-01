TongTongCoin | TTC Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
TongTongCoin Hızlı Proje Tanıtımı
Tongtong Coin, çevrimiçi havale hizmetleri için kredi kartları, nakit ve banka ücretleri gibi mevcut ödeme sistemlerinin işlem ücretlerini büyük ölçüde azaltan, ödeme ve havale işlemlerini kolaylaştıran merkeziyetsiz blok zinciri kripto para birimidir.TongTongCoin geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
TTC Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıTTC
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıTTC
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000