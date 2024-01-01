TSUBASA Governance | TSUGT Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
TSUBASA Governance Hızlı Proje Tanıtımı
"Captain Tsubasa -RIVALS-" Yoichi Takahashi'nin popüler futbol mangası "Captain Tsubasa"ya dayanan bir oyundur. 70 milyondan fazla satan manga, Tsubasa Ozora'nın bir futbolcu olarak yolculuğunu ve büyümesini takip ediyor. Oyun, PvE ve PvP modları sunarak oyuncuların hikaye savaşlarını deneyimlemelerine ve diğer oyunculara karşı rekabet etmelerine olanak tanır. Oyuncular "rakiplerine" karşı eşyalar için yarışırken benzersiz NFT karakterlerini geliştirip güçlendirebilirler.TSUBASA Governance geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıTSUGT
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıTSUGT
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000