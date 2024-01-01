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"Captain Tsubasa -RIVALS-" Yoichi Takahashi'nin popüler futbol mangası "Captain Tsubasa"ya dayanan bir oyundur. 70 milyondan fazla satan manga, Tsubasa Ozora'nın bir futbolcu olarak yolculuğunu ve büyümesini takip ediyor. Oyun, PvE ve PvP modları sunarak oyuncuların hikaye savaşlarını deneyimlemelerine ve diğer oyunculara karşı rekabet etmelerine olanak tanır. Oyuncular "rakiplerine" karşı eşyalar için yarışırken benzersiz NFT karakterlerini geliştirip güçlendirebilirler.