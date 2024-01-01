TRVL | TRVL Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
TRVL Hızlı Proje Tanıtımı
"Dtravel, rakip platformlardan %50'ye kadar daha düşük işlem ücretiyle, kısa süreli konaklama olanaklarını keşfetmeyi sağlayan, rezervasyonları ve ödemeleri kolaylaştıran, ev paylaşım ekonomisinin üyeleri için merkeziyetsiz bir platformdur.
Dtravel, merkeziyetsiz özerk bir kuruluştur (DAO): Ana bilgisayarlar, konuklar, katkıda bulunanlar ve TRVL token sahiplerinden oluşan topluluk üyelerinin yararına çalışan, topluluğa ait ve topluluk tarafından yönetilen bir ekosistemdir."TRVL geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
TRVL Token MEXC'de
MEXC Borsası, TRVL (TRVL) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de TRVL
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Tokenin İngilizce adıTRVL
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıTRVL
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000