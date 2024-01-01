TRVL geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

"Dtravel, rakip platformlardan %50'ye kadar daha düşük işlem ücretiyle, kısa süreli konaklama olanaklarını keşfetmeyi sağlayan, rezervasyonları ve ödemeleri kolaylaştıran, ev paylaşım ekonomisinin üyeleri için merkeziyetsiz bir platformdur. Dtravel, merkeziyetsiz özerk bir kuruluştur (DAO): Ana bilgisayarlar, konuklar, katkıda bulunanlar ve TRVL token sahiplerinden oluşan topluluk üyelerinin yararına çalışan, topluluğa ait ve topluluk tarafından yönetilen bir ekosistemdir."