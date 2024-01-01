TRUMP404 | TRUMP404 Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
TRUMP404 Hızlı Proje Tanıtımı
Trump404, 10.000 NFT parçalanabilir bir token olan ERC404 tabanlı bir meme tokendir. Tutulan her bir token için, adresler ilgili NFT koleksiyonundan bir kopya alır. Bu yenilik, koleksiyondaki tüm varlıklar için kalıcı likidite ve yarı değiştirilebilirlik sağlar.TRUMP404 geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
TRUMP404 Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıTRUMP404
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıTRUMP404
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz10,000