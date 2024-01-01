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Trump404, 10.000 NFT parçalanabilir bir token olan ERC404 tabanlı bir meme tokendir. Tutulan her bir token için, adresler ilgili NFT koleksiyonundan bir kopya alır. Bu yenilik, koleksiyondaki tüm varlıklar için kalıcı likidite ve yarı değiştirilebilirlik sağlar.