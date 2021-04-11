TRU1 | TRU1 Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
TRU1 Hızlı Proje Tanıtımı
TrueBit Protokolü, blok zincirlerine ölçeklenebilir hesaplama imkanı sağlayan bir kripto para girişimidir. TrueBit Protokolünü kullanarak Ethereum için ölçeklenebilir zincir dışı hesaplamalar yapılabilir.TRU1 geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
TRU1 Token MEXC'de
MEXC Borsası, TRU1 (TRU1) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de TRU1
alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak TRU1 satın almak veya MEXC TRU1 ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için TRU1 tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen TRU1 vadeli işlem alım satımı yapın! Piyasadaki en düşük işlem ücretleri olan %0,00 piyasa yapıcı ücreti ve %0,01 piyasa alıcı ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde
200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıTRU1
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıTRU
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi2021-04-11
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz