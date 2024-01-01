TrueFi | TRU Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
TrueFi Hızlı Proje Tanıtımı
TrueFi is the DeFi protocol launched by TrustToken for unsecured lending, and TRU is a native token used for loan pledge and voting. TrustNetwork is a digital asset conversion platform that allows anyone to create liquidity and partial ownership of assets, and provide insurance and auditing for their asset holders.TrueFi geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
TRU Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıTRU
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıTRU
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,450,000,000