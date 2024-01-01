Troll Inu | TROLLINU Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Troll Inu Hızlı Proje Tanıtımı
Troll Inu, Solana zincirinde yer alan bir meme coindir.Troll Inu geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
TROLLINU Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıTROLLINU
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıTROLLINU
Para Yatırma DurumuPara yatırılamaz
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000,000,000