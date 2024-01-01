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Triall | TRL Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası

Triall Hızlı Proje Tanıtımı

Triall, klinik deneyler için tamamen işlevsel bir yazılım platformu sunar. Triall, 2018'den bu yana Mayo Clinic gibi uzman kuruluşlarla birlikte çalışarak ve dünya çapında 8.000'den fazla klinik çalışmada kullanılan bir platformun üzerinde yenilikler yaparak klinik araştırmalarda merkeziyetsiz ve gizliliği artıran teknolojilerin uygulanmasına öncülük ediyor. Fayda tokeni TRL ile güçlendirilen Triall, araştırmacılar, hastalar ve klinik araştırmaya katkıda bulunan diğer birçok taraf arasında adil veri alışverişini kolaylaştırırken gelişmiş analitik ve yapay zeka için bir platform sunan birleşik bir veri ekosistemine doğru kademeli olarak gelişiyor.
Triall geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

TRL Token MEXC'de

MEXC Borsası, Triall (TRL) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de TRL alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak Triall satın almak veya MEXC TRL ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için Triall tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen TRL vadeli işlem alım satımı yapın! Piyasadaki en düşük işlem ücretleri olan %0,00 piyasa yapıcı ücreti ve %0,01 piyasa alıcı ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde 200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıTRL
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıTRL
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz175,000,000
TRL Fiyat HesaplayıcıTriall Satın Alma

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