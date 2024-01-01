Triall | TRL Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Triall Hızlı Proje Tanıtımı
Triall, klinik deneyler için tamamen işlevsel bir yazılım platformu sunar. Triall, 2018'den bu yana Mayo Clinic gibi uzman kuruluşlarla birlikte çalışarak ve dünya çapında 8.000'den fazla klinik çalışmada kullanılan bir platformun üzerinde yenilikler yaparak klinik araştırmalarda merkeziyetsiz ve gizliliği artıran teknolojilerin uygulanmasına öncülük ediyor. Fayda tokeni TRL ile güçlendirilen Triall, araştırmacılar, hastalar ve klinik araştırmaya katkıda bulunan diğer birçok taraf arasında adil veri alışverişini kolaylaştırırken gelişmiş analitik ve yapay zeka için bir platform sunan birleşik bir veri ekosistemine doğru kademeli olarak gelişiyor.Triall geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
TRL Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıTRL
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıTRL
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz175,000,000