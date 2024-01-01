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Triall, klinik deneyler için tamamen işlevsel bir yazılım platformu sunar. Triall, 2018'den bu yana Mayo Clinic gibi uzman kuruluşlarla birlikte çalışarak ve dünya çapında 8.000'den fazla klinik çalışmada kullanılan bir platformun üzerinde yenilikler yaparak klinik araştırmalarda merkeziyetsiz ve gizliliği artıran teknolojilerin uygulanmasına öncülük ediyor. Fayda tokeni TRL ile güçlendirilen Triall, araştırmacılar, hastalar ve klinik araştırmaya katkıda bulunan diğer birçok taraf arasında adil veri alışverişini kolaylaştırırken gelişmiş analitik ve yapay zeka için bir platform sunan birleşik bir veri ekosistemine doğru kademeli olarak gelişiyor.