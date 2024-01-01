TrustKey geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

TrustKey, BSC zincirine dayalı, ödeme akışına odaklanan bir Web3 cüzdan ödeme platformudur. TrustKey, dijital ekonomi çağında bir cüzdan, bir kimlik, bir sosyal araç, bir işlem bağlantısı ve bir değer yönlendiricisidir.