TRIO | TRIO Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
TRIO Hızlı Proje Tanıtımı
OrdinalsBot, Bitcoin'in Ordinals ve BRC20 ve Runes gibi değiştirilebilir yazım standartlarıyla ortaya çıkan veri ekonomisi için gerekli altyapıyı inşa ediyor. OrdinalsBot, veri, medya ve karmaşık dijital varlıkların doğrudan satoshilere yazılması için gereken araçları ve altyapıyı sağlayarak Bitcoin'i merkeziyetsiz uygulamalar ve değişmez zincir üstü kayıtlardan meydana gelen gelişmiş bir ekosisteme dönüştürmektedir.TRIO geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıTRIO
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince Adı--
Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz21,000,000