TRIO geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

OrdinalsBot, Bitcoin'in Ordinals ve BRC20 ve Runes gibi değiştirilebilir yazım standartlarıyla ortaya çıkan veri ekonomisi için gerekli altyapıyı inşa ediyor. OrdinalsBot, veri, medya ve karmaşık dijital varlıkların doğrudan satoshilere yazılması için gereken araçları ve altyapıyı sağlayarak Bitcoin'i merkeziyetsiz uygulamalar ve değişmez zincir üstü kayıtlardan meydana gelen gelişmiş bir ekosisteme dönüştürmektedir.