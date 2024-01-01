TRID | TRID Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
TRID Hızlı Proje Tanıtımı
TriDeFi, Ethereum ve Polygon için rekabetçi APR'ler sunan ve DeFi'deki varlık likiditesini artıran yenilikçi, merkeziyetsiz bir likit staking çözümüdür.TRID geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
TRID Token MEXC'de
MEXC Borsası, TRID (TRID) — satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de TRID
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200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıTRID
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince Adı--
Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı--
Maksimum Arz210,000,000,000