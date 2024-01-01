TRIAS | TRIAS Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
TRIAS Hızlı Proje Tanıtımı
TRIAS, yeni nesil tam platform destekli bir kamu zinciri sistemi tanımlamayı amaçlamaktadır. Emniyetli ve Güvenilir Akıllı Otonom Sistemler, insanların makinelere güvenmesini sağlar. TRIAS token, Trias ekosisteminin yerel tokenidir.TRIAS geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
TRIAS Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıTRIAS
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıTRIAS
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz10,000,000