TRESTLE | TRESTLE Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
TRESTLE Hızlı Proje Tanıtımı
Ethereum'un Celestia'ya açılan kapısı. Trestle'ın misyonu, Ethereum zinciri ile Celestia zinciri arasında kesintisiz bağlantı sağlamaktır. Trestle aracılığıyla kullanıcılar wTIA kullanarak ETH zincirinde kendilerini Celestia'ya açabilir ve Trestle'ı tutarak wTIA kazanabilirler.TRESTLE geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
TRESTLE Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıTRESTLE
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıTRESTLE
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000