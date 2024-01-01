MEGE | TREMP1 Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
MEGE Hızlı Proje Tanıtımı
MEGE, $TREMP1 token adı ile Solana zincirinde yer alan bir meme coindir.MEGE geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
TREMP1 Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıTREMP1
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıTREMP1
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000