MetaTrace | TRC Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
MetaTrace Hızlı Proje Tanıtımı
MetaTrace, gerçek bir dünya haritası üzerinde Ücretsiz Oyna Kazan modelini içeren dünyanın ilk GameFi projesidir. MetaTrace uygulaması, coğrafi konum, blok zinciri ortamları ve klasik oyun stratejilerini birleştirmeyi amaçlayan çeşitli oyun mekaniklerini içeren bir oyundur.MetaTrace geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
TRC Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıTRC
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıTRC
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz5,000,000,000