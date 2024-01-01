MetaTrace geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

MetaTrace, gerçek bir dünya haritası üzerinde Ücretsiz Oyna Kazan modelini içeren dünyanın ilk GameFi projesidir. MetaTrace uygulaması, coğrafi konum, blok zinciri ortamları ve klasik oyun stratejilerini birleştirmeyi amaçlayan çeşitli oyun mekaniklerini içeren bir oyundur.