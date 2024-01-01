Ordi Plus geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Ordiplus, GitHub üzerinde geliştirilen açık kaynaklı bir projedir. Proje, bu kılavuzun yanı sıra, Ordiplus şemasını açıklayan bir BIP, tüm Satoshilerin konumunu izlemek için Bitcoin Core düğümleriyle iletişim kuran bir dizin, Ordiplus'a duyarlı işlemlere izin veren bir cüzdan, blok zincirinin etkileşimli olarak keşfedilmesi için bir blok gezgini ve Satoshi ile işlenmiş dijital eser içerir.