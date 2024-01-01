Ordi Plus | TRBS Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Ordi Plus Hızlı Proje Tanıtımı
Ordiplus, GitHub üzerinde geliştirilen açık kaynaklı bir projedir. Proje, bu kılavuzun yanı sıra, Ordiplus şemasını açıklayan bir BIP, tüm Satoshilerin konumunu izlemek için Bitcoin Core düğümleriyle iletişim kuran bir dizin, Ordiplus'a duyarlı işlemlere izin veren bir cüzdan, blok zincirinin etkileşimli olarak keşfedilmesi için bir blok gezgini ve Satoshi ile işlenmiş dijital eser içerir.Ordi Plus geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıTRBS
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıTRBS
Para Yatırma DurumuPara yatırılamaz
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz