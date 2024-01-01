TRAVA.FINANCE | TRAVA Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
TRAVA.FINANCE Hızlı Proje Tanıtımı
TRAVA, zincirler arası borç verme imkanı sunan dünyanın ilk merkeziyetsiz pazarıdır. Mevcut yaklaşımlar, borç/arz faiz oranı, likidasyon eşiği, Borç-Değer oranı veya sınırlı bir takas edilebilir kripto para birimi listesi gibi kendi parametrelerine sahip yalnızca bir veya birkaç borç verme havuzu sağlarken, TRAVA, kullanıcıların borç verme işi başlatmak için kendi borç verme havuzlarını oluşturabilecekleri ve yönetebilecekleri esnek bir mekanizma sunar. TRAVA ayrıca tüm kullanıcılar için riski azaltan ve kârı artıran faydalı bir araç olarak zincir üzerindeki finansal veri analizine dayalı kredi puanı işlevini de sunmaktadır. Şu anda borç verme havuzumuzu BSC ve Fantom ağına yerleştirmiş durumdayız. Gelecekte, borç verme platformumuzu Ethereum, Polygon, Avalanche ağlarına genişletmeyi planlıyoruz. Bu yöntemle, zincirler arası borç verme için kapsamlı bir çözüm oluşturacağız.TRAVA.FINANCE geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
TRAVA Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıTRAVA
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıTRAVA
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz5,000,000,000