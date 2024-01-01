Thrupenny | TPY Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Thrupenny Hızlı Proje Tanıtımı
Thrupenny, yatırım, borç verme ve borç alma için gelişmiş altyapıyla DeFi'de devrim yaratıyor. İstikrarlı ve güvenilir platformu, ortalama bir kullanıcı için bile kullanıcı dostu olacak şekilde tasarlanmıştır. Ayrıca, bireylere ve topluluklara finansal kaynakları üzerinde benzeri görülmemiş bir erişim ve kontrol sağlayarak yüksek getirili staking fırsatları sunar.Thrupenny geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
TPY Token MEXC'de
MEXC Borsası, Thrupenny (TPY) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de TPY
alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak Thrupenny satın almak veya MEXC TPY ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için Thrupenny tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen TPY vadeli işlem alım satımı yapın! Piyasadaki en düşük işlem ücretleri olan %0,00 piyasa yapıcı ücreti ve %0,01 piyasa alıcı ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde
200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıTPY
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıTPY
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000