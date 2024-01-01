TPRO | TPRO Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
TPRO Hızlı Proje Tanıtımı
TPRO Network, Tokenomics'i Harika Hale Getirmeyi Hedefliyor. Tokenomia.pro'dan (Token Mühendisliği Danışmanlığı ve Blok Zinciri Geliştirme Şirketi) türeyen TPRO Network, web3 ekonomisi için uygulama bazlı blok zinciri ağı inşa ediyor ve topluluklara, girişimcilere ve Risk Sermayedarlarına kusursuz ekonomik sistemler oluşturmaları ve kullanmaları için bir yığın sunarak veri odaklı kararlar almalarını sağlıyor.TPRO geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
TPRO Token MEXC'de
MEXC Borsası, TPRO (TPRO) — satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de TPRO
alım satımı yapın ve süper düşük spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak TPRO satın almak veya MEXC TPRO ve diğer kripto piyasalar ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için TPRO tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen TPRO vadeli işlem alım satımı yapın! %0,00 piyasa yapıcı işlem ücreti ve %0,02 piyasa alıcı işlem ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde
200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıTPRO
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıTPRO
Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,145,015,528