TOP Network geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

TOP Network, temel olarak çok sayıda normal kullanıcıya hizmet sağlamayı, yüksek talep gören kullanıcı deneyimini karşılamayı, maliyete duyarlı büyük ölçekli gerçek işleri desteklemeyi taahhüt eder ve İnternet Değeri'nin blok zinciri altyapısıdır. İşlem hacmi, işlem onay hızı, işlem ücretleri ve kullanıcı deneyimi konusunda çok hassas olan Web3.0, GameFi ve Metaverse gibi işletmeler, TOP Network ekosistemindeki temel işletmelerdir. Bu işletmeleri desteklemek için TOP Chain, parçalama ve üç katmanlı ağ gibi bir dizi yenilikçi teknoloji aracılığıyla düşük maliyetli, düşük giriş engeli ve yüksek iş hacmine sahip güçlü bir halka açık zincir kurarak gerçek işletmelerin yüksek frekanslı ve gerçek zamanlı performansını karşılar.