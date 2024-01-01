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TOP Network | TOP Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası

TOP Network Hızlı Proje Tanıtımı

TOP Network, temel olarak çok sayıda normal kullanıcıya hizmet sağlamayı, yüksek talep gören kullanıcı deneyimini karşılamayı, maliyete duyarlı büyük ölçekli gerçek işleri desteklemeyi taahhüt eder ve İnternet Değeri'nin blok zinciri altyapısıdır. İşlem hacmi, işlem onay hızı, işlem ücretleri ve kullanıcı deneyimi konusunda çok hassas olan Web3.0, GameFi ve Metaverse gibi işletmeler, TOP Network ekosistemindeki temel işletmelerdir. Bu işletmeleri desteklemek için TOP Chain, parçalama ve üç katmanlı ağ gibi bir dizi yenilikçi teknoloji aracılığıyla düşük maliyetli, düşük giriş engeli ve yüksek iş hacmine sahip güçlü bir halka açık zincir kurarak gerçek işletmelerin yüksek frekanslı ve gerçek zamanlı performansını karşılar.
TOP Network geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

TOP Token MEXC'de

MEXC Borsası, TOP Network (TOP) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de TOP alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak TOP Network satın almak veya MEXC TOP ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için TOP Network tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen TOP vadeli işlem alım satımı yapın! Piyasadaki en düşük işlem ücretleri olan %0,00 piyasa yapıcı ücreti ve %0,01 piyasa alıcı ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde 200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıTOP
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıTOP
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz20,000,000,000
TOP Fiyat HesaplayıcıTOP Network Satın Alma

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